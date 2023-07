Francesca Michielin | “Insultata sui social in quanto donna | il maschilismo dei trapper influenza i ragazzini”

(Di martedì 4 luglio 2023): “suiin” A pochi giorni dall’inizio del suo nuovo tour, al via il prossimo 9 luglio, durante il quale presenterà anche la sua nuova canzone, Fulmini Addosso, la cantanteripercorre la sua vita professionale e privata in una lunga intervista al Corriere della Sera. L’interprete racconta di essere tornata a vivere a Bassano, in provincia di Vicenza, dove è cresciuta: “Lì frequentavo un centro laico legato ai missionari scalabriniani e alle attività partecipavano filippini, nigeriani, brasiliani. I miei genitori volevano che non mi ghettizzassi e crescessi senza pregiudizi ma qualcuno non mandava i propri figli proprio per questa multiculturalità. Questo è il lato meno bello della ...

... evento contro la violenza sulle donne, con Alessandra Amoroso, Samuele Bersani, Brunori Sas, Elodie, Emma, Fiorella Mannoia,e Tananai. Il tutto in attesa della pubblicazione, in ...... dove andrà in scena Una Nessuna Centomila in Arena che vedrà la partecipazione di Alessandra Amoroso, Samuele Bersani, Annalisa, Brunori Sas, Elodie, Emma, Tananai,, Achille ...Sul palco, oltre all'interprete romana ci saranno Alessandra Amoroso, Annalisa, Elodie (foto), Emma,, a artisti uomini come Samuele Bersani, Brunori Sas, Tananai, Achille Lauro ...

Francesca Michielin: «Il maschilismo dei trapper influenza i ragazzini» Corriere della Sera

A pochi giorni dall’inizio del suo nuovo tour, al via il prossimo 9 luglio, durante il quale presenterà anche la sua nuova canzone, Fulmini Addosso, la cantante Francesca Michielin ripercorre la sua ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...