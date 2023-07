FOTO – Calhanoglu vacanze e… allenamento! A lavoro prima dell’Inter

Leggi su inter-news

(Di martedì 4 luglio 2023)non si ferma mai, neanche in vacanza! Il centrocampistasi allena per mantenere alta la condizione fisica anche durante la pausa. IN ALLENAMENTO – Ogni momento è buono per allenarsi e mantenere una condizione ottimale, anche in vacanza, così come sta facendo in questi giorni Hakandirettamente in Turchia insieme al connazionale Yasin Oztekin. Il centrocampistadocumenta attraverso i social i suoi allenamenti tra corse, dribbling e tiri in porta. Fonte: Pagina Instagram HakanInter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati