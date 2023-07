FOTO – Brozovic saluta l’Inter | «Nessuno merita di vincere come voi! Grazie»

Lo stesso, non ha però esitato a commentare la, con un sarcastico: ' Grande saluto, bellissima... '. Un saluto freddo, non digerito, che ha portato esclusivamente scintille.Commenta per primo Marcelonon è più un giocatore dell' Inter , è ufficiale il trasferimento del centrocampista croato all' Al - Nassr , dove guadagnerà 30 milioni di euro netti a stagione per i prossimi tre anni (più ...Dopo l'addio diil pezzo pregiato del mercato dell'Inter in uscita potrebbe essere Andrè Onana . Sul ... che domani dovrebbe avere un incontro proprio con il Sassuolo FOTOGALLERY %s...

L’Inter, con un messaggio postato sui propri canali social, ha voluto salutare Marcelo Brozovic, diventato ufficialmente un nuovo calciatore dell’Al-Nassr. Una foto, i numeri del croato in maglia ...Post dell’ex centrocampista a cui sembra non essere piaciuto come la società ha ricordato il distacco dall’Inter ...