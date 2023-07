Leoluca, presidente della Federazione italiana di american, ha voluto così ringraziare atleti, società sportive e dirigenti federali per il successo della finale scudetto tra i Parma ...Buon viaggioe buon"Grazie. Abbiamo ancora degli obiettivi da centrare e io sono un tipo da never give up come si dice nel, in tanti anni di placcaggi e touchdown qualcosa ......come il principale organo calcistico europeo abbia deciso di escludere il portoghese dal... con l'argentino che è stato impegnato anche in una partita tra stelle ad. Tra le vecchie ...

Football: Orlando, "Finale scudetto in Usa è stata un successo" - Sicilia Agenzia ANSA

"E' stata una giornata storica che conferma la credibilità e la collocazione internazionale del football americano italiano. La mia speciale gratitudine va a quanti fra dirigenti e giocatori, tecnici ...Intervista all’ex sindaco della Primavera antimafia di Palermo che guida la Fidaf: “Il successo dell’Italian Bowl, l’incontro con John Grisham, lo stupore di ...