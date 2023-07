Fondi per l’edilizia scolastica | 500mila euro per gli istituti di Circello e Cerreto

Leggi su anteprima24

(Di martedì 4 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiCon provvedimento del Dirigente generale per l’Istruzione della Regione Campania, Maria Antonietta D’Urso, nell’ambito di una intesa istituzionale con la Cassa Depositi e Prestiti, è stata approvata l’erogazione di prestiti a favore di alcuni Enti locali per opere di edilizia. Lo comunica il Presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, che precisa che sono stati approvati i seguenti due progetti presentati dalla Rocca dei Rettori per oltre: -Lavori di messa in sicurezza sismica, impiantistica ed efficientamento energetico, riqualificazione e potenziamento delle aree interne ed esterne, superamento delle barriere architettoniche dell’Istituto Superiore “Carafa – Giustiniani” inSannita, per l’importo richiesto di...