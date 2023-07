Folla di ex compagni e tifosi ai funerali di D’Amico Abodi | un’umanità | la sua | mai cambiata nel tempo

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 4 luglio 2023) Un bagno dicon bandiere, striscioni, cori e tanti amici accorsi presso la chiesa Gran Madre di Dio a Ponte Milvio, a Roma, per idi Vincenzo, storica bandiera della Lazio, scomparso lo scorso 1 luglio all’età di 68 anni. Un amore sincero, vero, di un popolo ferito, quello laziale, ma orgoglioso del proprio beniamino. Circa un migliaio i presenti, tra cui personalità di spicco dello sport come il presidente della Figc, Gabriele Gravina, o il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea. Passando per molti suoi exdi squadra come Bruno Giordano, Giancarlo Oddi, Michelangelo Sulfaro e Andrea Agostinelli. Oltre a una delegazione della Lazio rappresentata da Danilo Cataldi e dal presidente Claudio Lotito. E proprioha voluto ricordare «una persona ...