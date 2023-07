(Di martedì 4 luglio 2023) Fabiofa il papà e prosegue a tempo pieno con la fisioterapia per rientrare in campo. "Non ho uno schedule, con tutto quello che è successo in questi cinque, sei. Mi sono fratturato un ...

Il ligure ha parlato anche del, non solo immediato. "Bisogna anche guardare in faccia alla ...ha svelato di aver iniziato anche a pensare al secondo tempo della sua carriera. "Mi ......a Parigi mi sono fatto male e sono cambiati gli obiettivi - ha detto- , quindi Verona sarà un test importante . So che la VK Events vuole proporre un 250 Atp in Arena in un prossimo, ...... sempre con lo sguardo rivolto al. L'evento inizialmente previsto al Palazzo Reale di Milano ... Dalle 17.45 , spazio a 'Pennetta - Fogni, doppio in famiglia' con Fabioe Flavia Pennetta. ...

Fognini: "Il futuro Per ora sogno di giocare sei mesi senza infortuni" SuperTennis

Fabio Fognini fa il papà e prosegue a tempo pieno con la fisioterapia per rientrare in campo. 'Non ho uno schedule, con tutto quello che è ...I ricavi ottenuti da pubblicità personalizzata ci aiutano a supportare il lavoro della nostra redazione che si impegna a fornirti ogni giorno informazione di qualità. Rcs Mediagroup si impegna quotidi ...