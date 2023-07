Giovanniha concluso l'ottava stagione a La7. E vanta una performance da fare invidia ai competitor. Lui vince sempre e affonda chi osa avvicinarsi sullascia. A Rai3 ci hanno messo una pietra sopra.Un mix esplosivo nel quale la musica non perde mai laanima umana, dove chitarra e batteria ... Giorgio Erdas Drums Pierpaolo Malafarina Backing Vocals Adriano Sarais Trumpet MatteoTromboneE anche di non mandare in onda Belve, il programma di Francesca Fagnani : "Lacolpa Farle ... E veniva regolarmente battuto dal concorrente DiMartedì di Giovannisu La7 (i distacchi sono ...

Floris, la sua corazzata ha affondato tutti i navigatori di Rai3 nelle sue acque leggo.it

Giovanni Floris ha concluso l'ottava stagione a La7. E vanta una performance da fare invidia ai competitor. Lui vince sempre e affonda chi osa avvicinarsi sulla sua scia. A Rai3 ci hanno ...Non ha trovato soluzione la vertenza di Cristina Floris, la lavoratrice di Marrubiu vincolata all’azienda con la quale lavorava fino all’estate scorsa, nonostante abbia dato le dimissioni, dopo la mor ...