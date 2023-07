Florida | squalo a riva semina il panico tra i bagnanti in spiaggia | video

(Di martedì 4 luglio 2023) Unoè stato avvistato tra inella località delle spiagge di Perdido Key, in. L’avvistamento hatotra le persone che sono immediatamente corse fuori dall’acqua. Fortunatamente, l’animale si è allontanato in fretta senza causare alcun danno.

