(Di martedì 4 luglio 2023)non smette di credere alla (sua) favola con Tome dopo le chat (finte) e l'incontro (in platea) arrivano anche i messaggi di. La soubrette italiana, in occasione del...

Bisogna vivere, cioè illudersi. Lo scriveva Luigi Pirandello, ma soloha saputo incarnare superlativamente questa massima. La showgirl ha raccontato di aver passato sei mesi a parlare virtualmente con una persona che diceva di essere Tom Cruise . Era stata ...Non solo, stando al settimanale Nuovo , la conduttrice abruzzese avrebbe contattato anchee Wanda Nara , che ha già partecipato come ospite a Ballando . Si parla anche di Francesca Barra ...Spiagge libere Serve dignità' Tom Cruise a Roma,lo raggiunge e posta il video dell''incontro' con la vera star di Hollywood: 'I love you' Cosa è successo Giorgia Meloni ha parlato in ...

Flavia Vento, auguri di compleanno a Tom Cruise in stile Marilyn Monroe leggo.it

A distanza di due anni da quando una persona si era finta il divo hollywoodiano con lei, Flavia Vento riesce a coronare il suo sogno.Un benvenuto all’estate venerdì 30 giugno nel Salone di “Bellessere” di Flavia Richard ad Avigliana: scopri l’evento!