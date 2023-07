(Di martedì 4 luglio 2023)", attraverso "un confronto costante con la Commissione Ue, siamo in una fase in cui gli obiettivi da raggiungere erano 55 al 31 dicembre 2022, li abbiamo raggiunti, ...

terza rata "stiamo lavorando", attraverso "un confronto costante con la Commissione Ue, siamo ... lo ha detto il ministro responsabile del Pnrr, Raffaele, parlando ad un seminario di ......della vittima che probabilmente condivideva con lui la vita di strada e l'attività di spaccio... Fatto di spaccio e accampamenti neldelle pinete. Le loro tracce infatti non sarebbero state ...... spin off di Legambiente, insieme al circolo Legambiente Geofilos Atella, ha preso inun ... Dai "Guardiani della Duna", imperniatotutela della zona dunale di Marina di Alberese, sul ...

Fitto, 'sulla terza rata stiamo ancora lavorando' - Ultima Ora Agenzia ANSA

Sulla terza rata "stiamo lavorando", attraverso "un confronto costante con la Commissione Ue, siamo in una fase in cui gli obiettivi da raggiungere erano 55 al 31 dicembre 2022, li abbiamo raggiunti, ...Roma, 4 lug. (Adnkronos) – Sulla terza rata del Pnrr che l’Italia attende dall’Europa “stiamo lavorando”, c’è “un confronto costante con la Commissione Ue, siamo in una fase in cui gli obiettivi da ra ...