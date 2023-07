Firenze e gli affitti turistici brevi | comincia l' iter formale per bloccarli in area Unesco

La giunta comunale ha approvato all'unanimità il primo atto formale che avvia la procedura urbanistica...Tribunale di Trani in 12 sono finiti agli arresti - 5 in carcere e 7 ai domiciliari - mentre... Intossicazioni alimentari sono state accertate anche a, Lavagna, Benevento , Bisceglie, ...Dando continuità ed eliminandoerrori . Su Sky Sport tutti i Sei Nazioni fino al 2025 Un'Italia ... Quelli che nel 2022 ci hanno visto battere l'Australia per la prima volta nella storia a. ...

A Firenze gli stati generali delle malattie rare LA NAZIONE

I dati emersi durante il convegno da Upi Toscana: “In 9 anni persi 2.200 tecnici e addetti amministrativi per fare i progetti” Firenze: Alle province toscane 260 milioni di euro da parte del ministero ...I dati emersi durante il convegno da Upi Toscana: “In nove anni persi 2.200 tecnici e addetti amministrativi per fare i progetti” ...