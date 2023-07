Fiorentina | Italiano vuole solo Dia

Lainsiste:vuole solo Dia. "Pace per forza", l'apertura del quotidiano Tuttosport sulla Juventus. La prima missione di Giuntoli: far ricucire Allegri con Chiesa e Vlahovic. ...Lorenzo Musetti è il primoa qualificarsi per il secondo turno dello Slam londinese. Il ... La tennistaoggi era al suo tentativo numero sei sui campi verdi dei "Championships" e l'...... perse rispettivamente da, Roma e Inter. Un rilancio agognato e sfumato sotto il naso di ... Ha parlato in conferenza stampa dell'attuale situazione diritti per il massimo campionato. ...

Calciomercato Fiorentina, casting difesa: Pradè e Italiano puntano il Lecce Footballnews24.it

Siamo al 4 di luglio e ancora, in casa Fiorentina, i punti interrogativi sono tanti. Come riportato dall'edizione odierna del Corriere Fiorentino a 8 giorni dall'inizio del ritiro ...Siamo al 4 di luglio e ancora, in casa Fiorentina, i punti interrogativi sono tanti. Come riportato dall'edizione odierna del Corriere Fiorentino a 8 giorni dall'inizio del ritiro ...