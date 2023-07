Fiocco rosa su un Frecciabianca verso Torino | il parto “diretto” in videochiamata da un’ostetrica

(Di martedì 4 luglio 2023) Piacevole fuori programma a bordo di un, partito da Roma e. Una giovane donna di nazionalità straniera, intorno a mezzogiorno, sul convoglio 8606 all’altezza di Arquata Scrivia, in provincia di Alessandria, ha dato alla luce una splendida bimba. Soltanto quaranta minuti di travaglio grazie al lavoro di squadra del personale del treno. E allatra un’operatrice sanitaria esu un: il vagone s’improvvisa sala” I ferrovieri e le Ferrovie dello Stato Italiane sono, da sempre, come una grande famiglia. Fiocchi azzurri ein tutte le famiglie sono la norma. Ma se ilavviene su un treno, ed è una passeggera a ...

Ferrovie dello Stato Italiane:a bordo del Frecciabianca 8606 di Trenitalia I ferrovieri e le Ferrovie dello Stato Italiane , oggi guidate da Luigi Ferraris , sono da sempre come una grande famiglia. Fiocchi azzurri e ...Un vagone al posto di una sala travaglio, un'ostetrica in videochiamata e il tifo di tutti i passeggeri del treno per la neonata e la neomamma straniera.a bordo di un Frecciabianca ieri, partito da Roma con destinazione Torino, tra la sorpresa e la gioia di tutti. Poco dopo la fermata di Genova Principe la donna, in avanzato stato di ...

