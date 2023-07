Final Fantasy XVI | la lista di tutti i capitoli!

Leggi su tuttotek

(Di martedì 4 luglio 2023) Scopriamo insieme, in questo fugace articolo dedicato, lacompleta dii capitoli che costituiscono la main quest diXVI: sarà un lungo viaggio, non solo metaforico Nel mentre anche giugno è finito e ci affacciamo ad un mese di luglio decisamente più scevro, in termini di uscite, rispetto agli scorsi trenta giorni,XVI continua a sterminare ore ed ore della nostra esistenza. Arrivato lo scorso 22 giugno in esclusiva PlayStation 5, vi abbiamo parlato dell’ultima fatica di Square Enix in una recensione dedicata, che potete trovare cliccando qui, e che ha confermato tutte le prime impressioni di cui avevamo discusso nell’anteprima che l’ha preceduta. Il nostro viaggio accanto a Clive continua per quella voglia di completismo che permea qualsiasi ...