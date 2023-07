Final Fantasy | l’eredità di una saga che cambia

(Di martedì 4 luglio 2023) Ladicondivide con pochi altri illustri colleghi uno status per nulla banale, ovvero essere facilmente associato a qualunque discorso riguardo la storia del videogioco. Dal 1987 ad oggi, non c’è pubblico che non si sia approcciato, almeno una volta, in uno dei tanti titoli di questo eterno franchise, che siano capitoli numerati o spin-off. Da pochi giorni è uscitoXVI e come spesso capita non sono mancate le critiche. Ma è proprio tra queste che si può avviluppare un discorso che mette in risalto un elemento fondamentale dell’evoluzione del franchise; infatti mentre i giochi continuano ad andare avanti, rinnovando sempre le proprie fondamenta, è il pubblico che sembra arrivare con il fiatone, non riuscendo ad afferrare importanti sfumature e trasformando questo disagio ...

Giocando aXVI il vostro amore per la saga si è riacceso, e ora desiderate avere un pezzo da collezione dedicato al franchise In tal caso sarete felici di sapere che Amazon ha finalmente aperto i ...XVI ha registrato un lancio un po' traballante in Giappone , con appena 336.000 unità vendute nella prima settimana, ma i numeri in Occidente sembrano aver superato le aspettative di ...

A tu per tu con Katia Sorrentino e Alessandro Capra, doppiatori italiani di Benedikta e Clive in Final Fantasy 16.Questo set di 3 stupendi artbook da collezione di Final Fantasy è finalmente disponibile per il preorder su Amazon!