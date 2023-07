Filadelfia | sparatoria di massa | 4 morti e 4 feriti

Leggi su zon

(Di martedì 4 luglio 2023) A, un uomo di 40 anni con indosso un giubbotto antiproiettile ha aperto il fuoco in strada uccidendo 4 persone e ferendone altre 8, tra cui un bambino di 2 anni e un ragazzo di 13. Le persone uccise erano uomini, di età compresa tra i 20 e i 59 anni. La strage è avvenuta lungo diversi isolati nel quartiere sud-occidentale di Kingsessing. L’uomo indossava un giubbotto antiproiettile, aveva con sé diversi caricatori, un fucile di tipo Ar-15, una pistola e uno scanner della polizia. I poliziotti hanno trovato dozzine di bossoli in strada. La polizia ha inseguito l’uomo mentre continuava a sparare ed è riuscita ad arrestarlo in un vicolo. “Tutto ciò che sappiamo finora è che questa persona ha deciso di uscire di casa e prendere di mira persone a caso“, ha dichiarato la commissaria Danielle Outlaw in una conferenza stampa. Dall’inizio dell’anno in Usa ...