Figliuolo sorvola la Romagna devastata | “Massimo impegno per la ricostruzione”

Queste le richieste dal territorio riassunte adal presidente della regione Emilia - Romagna, Stefano Bonaccini: Ma se tutto questo non fosse abbastanza, c'è di più, come ci svelano le ...Così ha detto il commissario alla ricostruzione (non ancora nominato ufficialmente), oggi a Bologna per un primo confronto con le realtà locali sul lavoro che lo attende. 'In questo momento ...Così ha detto il commissario alla ricostruzione (non ancora nominato ufficialmente), oggi a Bologna per un primo confronto con le realtà locali sul lavoro che lo attende. 'In questo momento ...

Emilia-Romagna, inizia la ricostruzione. Il generale Figliuolo sorvola le zone più colpite TGLA7

Il commissario straordinario scelto dal governo dopo oltre un mese deve attendere la nomina ufficiale prima di finanziare gli interventi ...Il generale: «Ascolterò ogni necessità. Ricostruire con legalità e trasparenza» Ma il governatore fa ancora polemica: «Esecutivo in ritardo imbarazzante» ...