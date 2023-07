Fiere | Macfrut 2024 | prende il via la campagna commerciale

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 4 luglio 2023) Rimini, 4 lug. (Labitalia) - A due soli mesi dall'edizione appena alle spalle, chiusa con grande entusiasmo, è già operativa è la macchina organizzativa dell'edizione numero 41 di, in programma al Rimini Expo Centre dall'8 al 10 maggio. È di questi giorni l'inizio dell'attività, anticipata rispetto alle edizioni scorse proprio su sollecitazione di numerosi espositori, così come sono già stati definiti gli assi portanti che caratterizzeranno la fiera per quanto riguarda gli aspetti di business, contenuti e networking. Ieri sera, a Cesenatico, sono state svelate alcune anticipazioni dell'edizionedi. Solo una prima anticipazione dei contenuti, perché la presentazione ufficiale della Fiera avverrà l'11 ottobre a Expo Doha presso il Padiglione Italia progettato proprio ...