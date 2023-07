Fiere | appuntamento a Gis 2023 per filiera sollevamento e trasporti eccezionali

(Di martedì 4 luglio 2023) (Adnkronos) – A meno di quattro mesi dall’inaugurazione, è già boom di adesioni per il Gis, le Giornate Italiane dele dei, la cui 9ª edizione è in programma dal 5 al 7 ottobrea Piacenza Expo. Sono, infatti, ben oltre 400 gli espositori che hanno già confermato la loro partecipazione alla più importante mostra-convegno italiana interamente dedicata alla, ai quali si aggiungono oltre 50 tra Associazioni di categoria e Istituzioni pubbliche. Innovazione, confronto, sinergia sono le parole chiave che da sempre caratterizzano il Gis, le Giornate Italiane dele dei. Nato nel 2009 come evento di carattere nazionale, il Gis costituisce ormai la più importante manifestazione ...

Roma, 4 lug. " A meno di quattro mesi dall'inaugurazione, è già boom di adesioni per il Gis, le Giornate Italiane del Sollevamento e dei Trasporti Eccezionali, la cui 9ª edizione è in programma dal 5 ...Unche vuole proporre il cibo come elemento aggregante e portavoce della cultura del ... M&L, Fepa, Goeldin e Iotti Frigoriferi e la preziosa collaborazione di Confesercenti edi ...Spettacolo comico, ingresso gratuito L', organizzato dall'Amministrazione comunale e ... come spiegano gli stessi protagonisti, rifacendosi alle vecchiee ai saltimbanchi di una volta.

Fiere, appuntamento a Gis 2023 per filiera sollevamento e trasporti ... Adnkronos

(Adnkronos) - A meno di quattro mesi dall’inaugurazione, è già boom di adesioni per il Gis, le Giornate Italiane del Sollevamento e dei Trasporti Eccezionali, la cui 9ª edizione è in programma dal 5 a ...Mercatorre torna con un doppio appuntamento, sabato 8 e domenica 9 luglio, sperimentando un nuovo orario dalle 17 alle 24. Prima della pausa estiva, la fiera dedicata all'artigianato, al modernariato ...