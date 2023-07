Fiat Topolino | la scossa della Dolce Vita Tutto sul nuovo quadriciclo elettrico – FOTO

e' 100% elettrica, lunga solo 2,53 metri. Con un'autonomia di 75 km, una ricarica facile - con una semplice presa di corrente a casa - e una velocita' massima di 45 km/h - che si adatta ...TORINO " L'attesa è finita. Nel giorno del compleanno della 500 arriva la nuova. La piccolina di casaè totalmente elettrica e promette di diventare il mezzo migliore per la città e i centri storici. Non è solo sostenibile, ma smart, rendendo la vita ancora più ...Per il presidente di Stellantis le due nuove vetture, la 600 e la, "sono due nomi iconici che rappresentano una grande parte della nostra eredità, una eredità proiettata verso il futuro ...

Stellantis, arrivano la mitica Topolino e la nuova 600 Agenzia ANSA

La nuova Topolino sarà prodotta come Amy in Marocco, la nuova 600 a Tichy. Lo ha detto Olivier Francois, ceo di Fiat, rispondendo a una domanda durante la presentazione dei due nuovi modelli Fiat al L ...