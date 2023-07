Fiat Topolino - Il quadriciclo della Dolcevita

Leggi su quattroruote

(Di martedì 4 luglio 2023) Laviene proposta in due varianti: quella con tetto fisso e quella con tetto apribile in tela, chiamata. La vettura è lunga 2,41 metri, dieci millimetri piùAmi, per viadiversa forma di frontale e coda: laha scelto infatti di non utilizzare i pannelli intercambiabili delle sorelle francese e tedesca e ha realizzato stampi specifici per frontale e coda, che conferiscono allaun'immagine molto personale. Il design minimalista - ma anche in questo caso chiaramente specifico - degli interni è stato sviluppato per sfruttare al meglio lo spazio a disposizione, in relazione alle dimensioni esterne molto contenute: i sedili sono disassati per migliorare l'abitabilità in larghezza per le spalle e i progettisti sono riusciti a ricavare vani per un ...