Fiat 600 - Il boom di Torino

(Di martedì 4 luglio 2023) A volere la600, ora rinata elettrica, fu Vittorio Valletta in persona. Il manager che teneva in mano le redini dellaaveva le idee molto chiare su quello che sarebbe servito al Paese, faticosamente uscito dalla tragedia della Seconda guerra mondiale, per avviarsi sulla strada della motorizzazione di massa. Un'utilitaria sì, ma con i quattro posti necessari alla famiglia italiana media; abbastanza veloce da potersi muovere con agilità sulla rete stradale in ricostruzione e sulle future autostrade, che già aveva in mente (85 km/h era l'andatura ipotizzata); leggera, per poter avere un prezzo di listino così basso da risultare alla portata del ceto medio-borghese emergente. Compiti non facili, ma non dimentichiamo che, a capo dell'ufficio tecnico della, c'era Dante Giacosa, l'uomo che aveva creato la 500, intesa come ...