(Di martedì 4 luglio 2023) Il mercatoe locazioniche si conferma essere un settore sempre più strategico per la crescita del turismo e'economia in. È ciò che emerge chiaramente dal Report Immobiliare ...

...la massima trasparenza a tutela della collettività e nell'interesse del sistema Paese"."Quest'... - conclude il Presidente NazionaleGian Battista Baccarini - Ora stiamo lavorando al "Tavolo" ...'Una analisi attenta del mercato del Real Estate - sottolinea il presidente diPisa - Lucca, ... 'Sicuramente in numero delle transazioni risulta in crescita rispetto all'precedente ed è ...Il 2022 per il mercato immobiliare in provincia è unpiù che positivo, con numeri di compravendita e prezzi in rialzo. Le tendenze del settore sono state presentate dal collegio lucchese(...

Fiaip: E'l'anno dell'Italia. Boom di turisti in arrivo Agenzia askanews

Il Report è stato presentato da Francesco La Commare Presidente del Centro Studi Fiaip, Marco Bettiol Vicepresidente del Centro Studi Fiaip, Leonardo Piccoli ...Nella provincia di Firenze, nel 2022, i contratti di compravendita delle abitazioni hanno registrato un +3,5% rispetto al 2021, mentre i prezzi sono aumentati del 5%. Su fronte degli affitti, le locaz ...