Festa per i primi 17 laureati della School of Medicine and Surgery | l’ospedale | “Orgogliosi”

(Di martedì 4 luglio 2023) Bergamo ha festeggiato nel pomeriggio di martedì 4 luglio i suoiin Medicina con un evento organizzato all’Auditorium “Lucio Parenzan” delPapa Giovanni XXIII dal titolo “Sapore di futuro”. Protagonisti i 17 giovani medici del Corso di laurea magistrale internazionale, interateneo, in lingua inglese,and, titolo congiunto tra l’Università degli Studi di Milano-Bicocca e l’Università degli studi di Bergamo, formati non solo nelle discipline mediche, ma anche nelle discipline bioingegneristiche e tecnologiche. Dopo aver presentato e discusso il 3 luglio presso l’Università di Milano-Bicocca le loro tesi di laurea, tutte di ricerca clinica, idiciassettesono stati festeggiati a Bergamo da mondo accademico, famiglie ...

Nungwi è la spiaggia idealechi vuole faretutta la notte, mentre Pongwe è perfettachi vuole fuggire dalle folle. Kendwa è perfettauna nuotata sotto le stelle, e Jambiani offre un'...... - di Manfredi Perego - con Manfredi Perego e Chiara Montalbani - musica Pierfrancesco Mucari Tir Danza Progetto specialeInCastro Festival h 21:30 Piazza delle Aquile WE LOVE YOU -...Emerge anche che la famiglia aveva montato la piscina proprio pochi giorni fa, in occasione di una. Forse anchela curiosità della grande novità il bambino avrebbe deciso di salire da ...

Sospesa la festa per i 100 anni del Cnr RomaToday

Danza al chiaro di luna con “LUMinARIA”: un mix di musica e fuochi barocchi nel centro storico di Locorotondo Stanno per prendere vita i preparativi per “LUMinARIA: Dancing in the Moonlight”, un event ...Il team Free Lives celebrano la festa dell'Indipendenza americana promettendo l'imminente lancio di Broforce Forever ...