... poche settimane dopo Fernandez, 61 anni, amico e teologo di fiducia di papa Francesco, veniva nominato a guidare il Dicastero per la dottrina della fede, l'ex'Uffizio, un tempo ormai lontano ...... "Francesco scrive a Víctor Manuel: "come nuovo Prefetto del Dicastero per la Dottrina ... "Nel 1542 Paolo III fonda il'Uffizio, la moderna inquisizione Romana, che in linea di principio ...Si tratta di quello che una volta era il'Uffizio che, scrive espressamente il Ponteficie"in altre epoche arrivò ad utilizzare metodi immorali, in cui "più che promuovere il sapere teologico si ...

Fernández al Sant'Uffizio archivia Ratzinger e segna il trionfo del relativismo Il Foglio