'E vogliamo anche sapere - si legge ancora nell'interrogazione - quali iniziative intenda assumere il governo per preservare dallemilitari tutte le zone protette e sottoposte a vincoli ...... nuovi scontri a Nanterre dopo il corteo per commemorare Nahel: agenti feriti e auto in fiamme Evacuati i residenti Fotogallery - Ucraina,in vista di un possibile attacco alla centrale ...Sono 20 le persone. A Marsiglia, scontri fra manifestanti e polizia al Porto Vecchio, ... agenti feriti e auto in fiamme Evacuati i residenti Fotogallery - Ucraina,in vista di un ...

“Fermate le esercitazioni militari a Sabaudi”: l’appello di Avs al governo Meloni Globalist.it

"Vogliamo sapere quali iniziative intende assumere il governo per evitare che le esercitazioni militari si svolgano nella zona di Sabaudia in una zona che ricade all'interno del Parco nazionale del Ci ...In difficoltà gli esercizi dei borghi prossimi allo smottamento: "Istituiscano almeno un senso unico alternato per consentire il passaggio" ...