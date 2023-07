Famiglia di truffatori | sequestrati beni per 500mila euro

... effettuata dagli agenti della Questura, che hanno ricostruito il curriculum delinquenziale del capo -. Nel 2012 l'uomo è stato protagonista di un'operazione illecita finalizzata a truffare ...E proprio il capo -in questa tecnica era maestro, tanto da essere soprannominato Il '... in quell'occasione i, per fuggire, avevano trascinato una delle vittime sul selciato e ...Dati a disposizione di potenziali, e utenti finti, i cosiddetti troll, che producono e ... invitandolo a uscire, vedere gli amici e la. Allontanandosi dallo schermo. E quindi anche ...

Senza lavoro ma con una villa da mezzo milione: sequestro in Brianza per la "famiglia" delle truffe MonzaToday

Oltre mezzo milione di euro di patrimonio è stato sequestrato dalla Divisione Anticrimine della Questura di Monza e della Brianza e dai militari del Gruppo della Guardia di Finanza monzese, a una copp ...Sotto sequestro la casa, un terreno, un'auto di lusso, un'abitazione a Rapallo e il contenuto di due cassette di sicurezza ...