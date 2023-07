Fair Play Menarini | al via edizione 2023 con talk show ' I campioni si raccontano'

(Di martedì 4 luglio 2023) Firenze, 3 lug. - (Adnkronos) - Al via la XXVIIdel Premio Internazionale. Stasera, la manifestazione dedicata ai valori sportivi dell'etica, della lealtà e del rispetto prenderà ufficialmente il via, nella città di Firenze, con il"Isi"...

In piazza della Signoria il talk show con Tommie Smith, Edwin Moses, Arrigo Sacchi e Giancarlo AntognoniAntognoni ha parlato a margine del PremioMenarini , in occasione di un evento in svolgimento a Palazzo Vecchio a Firenze proprio dell'Italia ( Under 21 in questo caso) e sul mercato ...L'ex atleta ha parlato di quanto sia importante in tutto il mondo dello sport il, che nasce in diretta antitesi con razzismo e con droghe . Una battuta anche sulla Iapichino che sta ...

Quattro grandi campioni al Premio Fair Play Menarini a Firenze - Quattro grandi campioni al Premio Fair Play Menarini ... LA NAZIONE

Quattro grandi campioni si sono riuniti a Firenze per l'edizione 2023 del Premio Internazionale Fair Play Menarini, parlando del loro rapporto con lo sport, il fair play e l'educazione alla ...Un premio per il fair play a Cristiano Biraghi "A lui darei il premio, ha dato l'esempio in quell'occasione di non fare sceneggiate come ...