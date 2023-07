Facebook pronta a lanciare una nuova app | la sfida tra Zuckerberg e Musk si infiamma

Leggi su oggi-notizie

(Di martedì 4 luglio 2023) Oggi Notiziesi prepara aunaapp chiamata Threads per competere con Twitter. Questo arriva mentre la rivalità tra Marked Eloncontinua a intensificarsi. L'app Threads di, disponibile per il pre-ordine su App Store, sembra molto simile all'app di. Mentre Twitter introduce restrizioni per i suoi utenti,offre un servizio gratuito senza limitazioni. Tuttavia, ci sono preoccupazioni riguardo alla quantità di dati richiesti daper iscriversi a Threads. L'app sarà unaper Twitter, maha la potenza finanziaria per competere. Sarà interessante vedere se gli utenti preferiranno un servizio gratuito o saranno disposti a ...