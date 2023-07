Fabrizio Corona al vetriolo sui nuovi palinsesti tv | “Siete pronti? Voi del settore sapete cosa fare? Finito il mondo D’Urso e Ilary Blasi a Las Vegas…”

(Di martedì 4 luglio 2023) Il piccolo schermo è decisamente in subbuglio: i cambiamenti neitelevisivi dell’ultimo periodo hanno suscitato molto stupore, tra sconvolgimenti e sorprese (tra tutti sicuramente a destare maggiore sconcerto “l’addio” di Barbara, che non sarà più al timone di Pomeriggio Cinque, e il passaggio di Bianca Berlinguer in casa Mediaset). Un panorama tutto nuovo che non poteva certo sfuggire all’ex re dei paparazzi, che anche questa volta (come sempre) ha deciso di dire la sua. Ed ecco che in una story pubblicata sul suo profilo Instagram,si è scagliato contro tutto e tutti, iniziando così il suo messaggio: “il, finita finalmente l’epoca Fazio, la Berlinguer a Mediaset, la Gentili alle Iene…”, ...

Fabrizio Corona e la rivoluzione tv: «Finito il mondo D'Urso, finita l'epoca Fazio». Poi la frecciata a Ilary leggo.it

