Fa condannare l' ex che la perseguita | ma si suicida per paura

(Di martedì 4 luglio 2023) AGI - Una donna romena di 33 anni si è tolta la vita perché nonostante avesse denunciato il suo ex per stalking, lesioni, minacce di morte e violenze sessuali ripetute, facendoload 11 anni di reclusione, stava scontando la sua pena a Riesi, ai domiciliari. Il suo ex, un 26enne, avrebbe continuato arla. Il 28 giugno la donna si è recata nuovamente dai carabinieri per denunciarlo. La procura generale di Caltanissetta, ritenendo il romeno pericoloso, aveva chiesto e ottenuto l'aggravamento della misura cautelare per l'imputato che dagli arresti domiciliari è finito in carcere. Ciononostante, la donna si èta. I due avevano avuto una storia sentimentale durata qualche mese.

