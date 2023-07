Europeo Under 19 | l' Italia parte a razzo contro Malta

(Di martedì 4 luglio 2023) L’nell'avventura dell'19. Azzurrino a valangai padroni di casa di, in una partita sulla carta abbordabile, ma da non steccare per evitare brutte sorprese nei prossimi step verso la qualificazione alla seconda fase. Finisce 4-0 per l’. Maltesi...

LA RICHIESTA - Secondo dei tre fratelli Esposito - gli altri due sono Sebastiano e Francesco Pio dell'Inter, quest'ultimo all'19 - Salvatore ha un contratto fino al 2027 con lo Spezia ...... che si concluderà sabato 8 luglio con l'assegnazione dei titoli continentali per le categorie youth (19) e Junior (17 e15). E' la prima volta che un campionatodi una ......preso parte ai mondiali20 e alle Olimpiadi Junior di Buenos Aires, non possono che rinfrancarla e ridarle morale e convinzione nei propri mezzi che erano venuti a mancare. Idea va all'...

Italia-Malta oggi in tv, Europei Under 19: orario, canale, programma in chiaro, streaming, probabili formazioni OA Sport

Torna di moda, in casa Lazio, Milos Kerkez il difensore che ha attirato l'attenzione di Sarri, infatti, il etnico è in attesa della trattativa per il calciatore ...La Generazione Vincente Napoli Basket comunica di aver ingaggiato con un accordo biennale il giocatore Alessandro Lever. Ala/Centro di 208 centimetri per 104 chili, è nato a Bolzano il 4 dicembre del ...