Etnie | religione | ricchezza; la Francia brucia di un odio che ha ragioni diverse

(Di martedì 4 luglio 2023) Quando le povere periferie francesi attirano l’attenzione dei media, di solito è perché sono in fiamme. È questo un velenoso modo di dire nordeuropeo, che purtroppo rende sin troppo bene l’idea di ciò che sta accadendo innegli ultimi giorni. Una guerriglia quotidiana a bassa intensità che conosce notorietà durante quei picchi di violenza che puntualmente si verificano non appena ci scappa il morto. L’ultima di queste rivolte è stata innescata dall’uccisione di Nahel Merzouk, diciassettenne di origini algerine che non ha rispettato l’ordine di fermare la sua auto durante un posto di blocco a Nanterre, vicino Parigi. La polizia spara, il ragazzo muore, gli abitanti delle banlieues - le periferie misere e dimenticate - trovano un pretesto per devastare la capitale e molti altri centri francesi, verso i cui abitanti ricchi e agiati covano un...