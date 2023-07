(Di martedì 4 luglio 2023) (Adnkronos) –nell’Unione Europea per il passaggio alledeidalla dicitura “Da consumarsi preferibilmente entro il” a quella con “Spesso buono oltre”. La misura concepita contro gli sprechi era attesa al vaglio il 5 luglio, ma le modifiche proposte non hanno superato i rilievi di alcuni Paesi membri e la discussione è stata rinviata a data da destinarsi. il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.

AGI - L'aspartame, il più famoso dolcificante artificiale, l''- zucchero' per eccellenza (è 200 volte più dolce dello zucchero naturale) sul banco degli ... ci sono lenutrizionali: 'La ...Alcuni esempi sono i sensori rfid per carte intelligenti, non solo per, o l'introduzione di carte realmente alternative alla plastica (- strappo,- unto, impermeabili, trasparenti)...Ecco perché, esattamente come il Nutriscore , anche l'idea della modifica delleper convincere le persone a mangiare cibi oltre la data di scadenza si è arenata, almeno fino a data da ...

Etichette anti spreco sui cibi, tutto rinviato in Ue Adnkronos

Vertice online dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nessun accenno a Kiev o alla rivolta di Wagner. Il leader russo incassa il sostegno di ...A marzo c’era stata una proposta in UE, che sperava di modificare le regole relative alla data di scadenza sulle etichette in modo da evitare gli sprechi. Una speranza che si è indebolita perché la pr ...