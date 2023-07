Estensioni Chrome per programmatori e sviluppatori web

Leggi su navigaweb

(Di martedì 4 luglio 2023) Googlepuò diventare un valido alleato per qualsiasi programmatore e sviluppatore web, vista la presenza di una console percompleta (richiamabile velocemente con CTRL+MAIUSC+I) e di molteche possiamo installare per rendere la programmazione ancora più veloce e produttiva. Nella guida che segue vi mostreremo le migliori , da aggiungere subito al profiloutilizzato per lo sviluppo di app o di nuove web app. Seguendo la guida ai profili, possiamo separare il profilo che usiamo per navigare dal profilo che utilizziamo per testing e per provare le nuove app. LEGGI ANCHE -> Quali programmi e linguaggi usare per creare un'app 1) User-Agent Switcher and Manager La prima estensione da installare sul nostro profiloper ...