Estate in vigna | feste | eventi e brindisi da non perdere aspettando la vendemmia

(Di martedì 4 luglio 2023) Neanche il caldo estivo può fermare glidedicati al vino. Per l’occasione le cantine italiane da nord a sud aprono le loro porte per accogliere gli appassionati e brindare ad una fiorente

...che si è messa alla ricerca di una strada per ridurre i trattamenti chimici e fitosanitari in... La richiesta di inclusione di Voltis, già iniziata in Champagne nell'del 2021, corrisponde a ...Era l'2003: sulle colline di Castelnuovo Calcea () inaugurava l'Art Park La Court, che oggi ... 1941) nel 2013, anno del decennale del parco e della nascita del Nizza Docg Riserva La Court...Insaranno tante le occasioni per ascoltare dal vivo Mario Venuti che proporrà i suoi più ... Istanbul 28 luglio " Tenuta San Michele, Santa Venerina (CT), Festival Jazz in29 luglio " ...

Foto Meteo: Estate Nella Vigna « 3B Meteo 3bmeteo

Compie vent’anni il parco artistico voluto dal fondatore di una delle più note aziende vinicole piemontesi. Presto nuovi progetti ...Il programma coniuga attività culturali e spettacoli dal vivo.