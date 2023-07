Estate | boom disinfestazioni casa | +74% per cambiamento climatico

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 4 luglio 2023) Analisi ProntoPro, in Italia proliferazione di insetti tipici di zone climatiche più umide come blatte, zanzare e zecche. Aumentate del 44% richieste di imprese di pulizia prima delle vacanze Ilsta facendo proliferare gli insetti anche nel nostro Paese e fra blatte, zanzare e zecche si registra ormai un vero e propriodidellatanto che il 74% dei cittadini italiani ha richiesto questo servizio nel primo semestre dell’anno, mentre il 44% degli italiani chiama le imprese di pulizia prima di partire per le vacanze estive. Stando all’analisi di ProntoPro, il marketplace dei servizi professionali, nei mesi estivi di luglio e agosto, il servizio più richiesto dagli italiani, proprio con l’obiettivo di preparare laprima della partenza ...