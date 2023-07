Estate 2023 | ad Anzio una marea di eventi tra cinema | teatro e concerti Il programma completo

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 4 luglio 2023)– Al via ilculturale dell’anziate, fortemente voluto dalla Commissione Straordinaria che amministra la Città, con un fitto calendario di, dalle mostre fotografiche alle esposizioni di opere d’arte, dalalla musica, dalla convegnistica al. A fare da sfondo agli, gli spazi esterni delle Ville storiche della Città, sedi della Casa comunale, con il primo appuntamento il 14 luglio, per poi proseguire per tutta la stagione estiva, fino al 24 settembre. Clicca per ingrandire Il Faro online, il tuo quotidiano sempre con te– Clicca qui per leggere tutte le notizie diilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e ...