Erasmus+ 2023 | selezionati altri quattro atenei italiani

"Non abbandoniamoci alla retorica della generazione, finché ci saranno persone della mia generazione e di quelle successive che da quel sogno si sentono ancora escluse, lontane, marginalizzate". Lo ha dichiarato la segretaria del Pd Elly ...... all'interno della iniziativa delle European Universities del programma, volta alla creazione di collaborazioni di eccellenza fra Università di tutta Europa per innescare una cooperazione ...... si aggiudica un finanziamento di oltre 14 milioni di euro fino al 2027, grazie all'approvazione della proposta presentata nella calldella European Universities Initiative. L'Alleanza, ...Il progetto di Marevivo “Ride the Wave” è entrato nella sua fase conclusiva dopo il successo della serie di webinar sul tema della “Ocean and Climate Literacy”. Finanziato dal programma Erasmus+ EU (2 ...Sono sei le università italiane selezionate per il nuovo finanziamento per stimolare la cooperazione nell'istruzione superiore sotto il bando Erasmus+ 2023. (ANSA) ...