(Di martedì 4 luglio 2023) In Italia tra agosto 2022 e marzo 2023 sono staticirca 10didi gas metano pari al 18% in meno dei consumi medi dello stesso periodo negli ultimi 5 anni. Si tratta di ...

Un recente studio condotto daha evidenziato che per coprire completamente il consumo di energia elettrica del settore ... "Negli ultimiabbiamo osservato sul mercato una riduzione dei prezzi ...È quanto ha calcolato l', che ha anche evidenziato come la riduzione dei consumi in Italia sia stata superiore alla media Ue. . 4 luglio 2023Per lui si tratta della prima esperienza cinematografica, il regista Bellocchio lo ha scelto, dopodi provini tra Bologna e Roma. "Siamo felici di averecon noi dichiara Francesco Zarzana ...

Enea, in 8 mesi risparmiati 10 miliardi di metri cubi gas Agenzia ANSA

In Italia tra agosto 2022 e marzo 2023 sono stati risparmiati circa 10 miliardi di metri cubi di gas metano pari al 18% in meno dei consumi medi dello stesso periodo negli ultimi 5 anni. (ANSA) ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 03 lug - Enea ha realizzato una mappa del potenziale agrivoltaico nazionale su scala regionale in grado di supportare le Pubbliche amministrazioni nella pianific ...