Emergenza migranti | l' Europa tratta a oltranza con la Tunisia

(Di martedì 4 luglio 2023) Ancora non arriva la firma dell'accordo tra Ue eche dovrebbe arrestare l'esodo didiretti in Italia. Sidi quel memorandum di cui Giorgia Meloni ha gettato le basi lo scorso 11 giugno nella visita a tre a Tunisi con il primo ministro olandese Mark Rutte e la presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Il piano prevede un primo finanziamento da 150 milioni di euro con la prospettiva di erogarne altri 900 in cambio di una collaborazione a tutto campo con il Paese africano: dal partenariato commerciale alla transizione verde fino, appunto, alla cooperazione in materia di flussi migratori. La formalizzazione dell'intesa era fissata il 27 giugno scorso, alla vigilia del Consiglio europeo, ma è slittata all'ultimo momento con la motivazione ufficiale della concomitanza della «Festa del Sacrificio», festività ...

... assegnato alla Humanity1, nave di Sos Humanity, che nei giorni scorsi ha soccorso 199in ... 'hanno dovuto essere evacuate, quindi a bordo sono ancora 197 salvate dall'in mare, tra ...Perché se è vero che un'in Italia non esiste, ad essere emergenziale è il nostro approccio al fenomeno e alla gestione del sistema di accoglienza, è altrettanto vero che in fatto ..."Ormai conviviamo con questo fenomeno da oltre 30 anni, non si tratta più di, la questioneper noi è quotidianità". Così il sindaco di Lampedusa, Filippo Mannino, alla vigilia dell'arrivo sull'isola del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e della ...

Emergenza migranti: centomila partenze dal Nord Africa nel primo semestre del 2023 Agenzia Nova

Ancora non arriva la firma dell’accordo tra Ue e Tunisia che dovrebbe arrestare l’esodo di migranti diretti in Italia. Si tratta di quel ...Che difficoltà l’abitare: non un problema solo per giovani, ma anche per famiglie di migranti che sono alla ricerca di un alloggio e non è sempre facile anche a causa, purtroppo, dello stigma sociale ...