Lo ha detto John, presidente di Stellantis, presentando al Lingotto la nuova Topolino e la nuova Fiat 600 sulla pista del Lingotto.."E' una serata molto speciale - ha dettonoi di ...John, presidente di Stellantis, ha voluto sottolineare così il legame con l'Italia della ... ha precisato ancora, le cui ambizioni "sono anche come azienda tecnologica di mobilità globale...E parlando della presenza in Italia,ha ricordato i progetti in corso come quello 'della Gigafatory a Termoli, un progetto ambiziosoprodurre batterie'. Inoltre,ha sottolineato che ...

Elkann, per Stellantis in Italia un futuro entusiasmante - Economia Agenzia ANSA

"Stellantis ha profonde radici qui in Italia, dove abbiamo un glorioso passato, un forte presente e un futuro entusiasmante". (ANSA)