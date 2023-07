Elezioni | Roscani Fdi | ' governo Meloni restituisce diritto di voto ai fuori sede'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 4 luglio 2023) Roma, 4 lug. (Adnkronos) - "Oggi, finalmente l'Italia fa un balzo in avanti allineandosi agli altri paesi europei rispetto ai quali, in questa materia, era rimasta fanalino di coda. Con ilfavorevole del Parlamento alla delega alsi va nella giusta direzione per restituire a quasi 5 milioni di persone la possibilità di tornare a votare. Si tratta per lo più di giovani tra i 18 e i 35 anni che vivonocasa e che, per ragioni economiche o lavorative, negli anni hanno dovuto rinunciare a votare perché non riuscivano a tornare nel proprio comune di residenza. Con questa delega si abbatte, quindi, l'astensionismo involontario e siil-dovere di partecipare attivamente alla vita democratica". Lo ha dichiarato Fabio, deputato di Fratelli d'Italia e ...