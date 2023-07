(Di martedì 4 luglio 2023) Roma, 4 lug. (Adnkronos) - "Finalmente anche l'Italia si doterà di una legge che permetterà di votare ai cittadini che per motivi di studio, di salute o di lavoro si trovano al didal proprio comune di residenza.undi. Quello licenziato oggi dalla Camera anche grazie all'impegno e al sostegno di Forza Italia è un provvedimento fondamentale per combattere l'astensione e favorire la partecipazione democratica, che consentirà di riportare alle urne milioni di elettori". Lo ha scritto in una nota Stefano, deputato di Forza Italia e coordinatore di Forza Italia Giovani. "Per lo più si tratta di studenti o giovani lavoratori, costretti a lunghi e costosi spostamenti per esercitare quello che è un loro diritto, a cui spesso rinunciano - ha spiegato il deputato forzista -. ...

... era il sogno del presidente Berlusconi, e per raggiungere questo obiettivo dobbiamo impegnarci al massimo sin da ora, a pochi mesi dalleeuropee". Lo scrive in una nota Stefano, ...... e i suoi tre fedelissimi (Alessandro Sorte, Tullio Ferrante e Alessandro) verrebbero messi ...servono figure in grado di funzionare in tv e in rete nella campagna elettorale delle...Importante anche la data del 29 ottobre in cui si terranno lesuppletive a Monza per ... come il coordinatore lombardo Alessandro Sort e, il coordinatore dei giovani azzurri Stefanoe ...

Elezioni: Benigni (Fi), 'colmiamo un ritardo di anni sul voto fuori sede' Il Dubbio

Roma, 4 lug. (Adnkronos) – “Finalmente anche l’Italia si doterà di una legge che permetterà di votare ai cittadini che per motivi di studio, di salute o di lavoro si trovano al di fuori dal proprio co ...Roma, 3 lug. (Adnkronos) – “Costruire anche in Europa una solida maggioranza di centrodestra, composta da Popolari, Conservatori e Liberali: era il sogno del presidente Berlusconi, e per raggiungere q ...