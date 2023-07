Elena Milashina picchiata e rasata mentre indagava sulle persecuzioni gay in Cecenia

La dittatura di Putin e Kadyrov non dà scampo alle voci libere: la giornalista russa, considerata 'erede' di Anna Politkovskaja, è stata aggredita e selvaggiamente picchiata in Cecenia, dove ora è ricoverata. In una foto su Twitterappare con la testa rasata, ...Uomini armati spezzano le dita alla giornalista di Novaya Gazeta10.10 Cecenia,botte a cronista Novaya Gazeta La giornalista russa, considerata 'erede' di Anna Politkovskaja, è stata aggredita e picchiata in Cecenia, dove ora è ricoverata. In una foto su Twitterappare con la testa rasata, mani fasciate ...

Russia, aggredita in Cecenia la giornalista Elena Milashina | FOTO Tag24

Un'aggressione brutale, avvenuta sulla strada dell'aeroporto, quando un commando armato ha bloccato l'auto in cui viaggiava: la reporter di Novaya Gazeta Elena Milashina è stata brutalmente picchiata ...