Elena Milashina | la giornalista russa aggredita in Cecenia | «Mi hanno bendato e hanno colpito ogni dito Ma tornerò»

(Di martedì 4 luglio 2023) «Sapevano esattamente cosa stavano facendo». Non ha dubbi, ladi Novaya Gazeta che insieme all’avvocato Alexander Nemov è statae picchiata a Grozny, in. In un video pubblicato da Baza, la reporter svela alcuni nuovi dettagli sul pestaggio di cui è stata vittima. «Nonpreso i soldi che avevo con me. Erano interessati alle attrezzature e ai documenti», spiega. Gli aggressori, continua, «erano in 10-15» eusato «tubi di propilene, quelli usati inper picchiare i detenuti». Gli stessi di cui la stessaaveva parlato in una sua inchiesta per Novaya Gazeta, con la differenza che in ...

La giornalista della Novaya Gazeta ,, stava viaggiando in auto verso il luogo previsto insieme all'avvocato Alexandre Nemov . Ad un certo punto, la loro vettura è stata seguita e ..."Sapevano esattamente cosa stavano facendo". Non ha dubbi, la giornalista russa di Novaya Gazeta che insieme all'avvocato Alexander Nemov è stata aggredita e picchiata a Grozny, in Cecenia. In un video pubblicato da Baza , la reporter svela ...Roma, 4 lug. La giornalista investigativa russa, che lavora per il premiato giornale indipendente Novaya Gazeta, e' stata picchiata oggi in Cecenia. Lo racconta oggi il New York Times, segnalando che la cronista si trovava a Grozny ...La famosa giornalista investigativa Yelena Milashina è stata aggredita e pesantemente picchiata da due uomini.mascherati , che le hanno anche rotto due dita. La cronista si stava recando in un tribuna ...Elena Milashina, giornalista investigativa russa del quotidiano indipendente Novaya Gazeta, è stata ricoverata in ospedale dopo essere stata picchiata in Cecenia da un gruppo di persone incappucciate ...