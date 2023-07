Elena Milashina aggredita in Cecenia | un altro buco nero del regime russo

(Di martedì 4 luglio 2023) Febbraio 2020, Grozny,. Nel foyer del Continent Hotel un gruppo di donne si avvicina alla giornalista di Novaya Gazeta, che in quel momento è in compagnia dell’attivista per i diritti umani Marina Dubrovina. Giunte a corta distanza, le donne cecene si avventano sulla giornalista e sull’attivista: iniziano a schiaffeggiarle e a prenderle a pugni, riprendendo l’intera scena con una videocamera. Al termine dell’aggressione, una delle assalitrici intima alle vittime di abbandonare la città, per poi lasciare indisturbata l’hotel.si trovava a Grozny per assistere come giornalista al processo di Islam Nukhanov, un blogger che era stato arrestato, con accuse da lui ripetutamente negate, dopo avere investigato sulle ricchezze della leadership cecena. L’anno prima il leader ceceno Ramzan ...

Testa rasata, mani fasciate e volto ricoperto di un antisettico di colore verde. Appare così in una foto diffusa su Twitter la giornalista investigativa russa, brutalmente aggredita e picchiata in prossimità dell'aeroporto di Grozny, in Cecenia. La reporter si trovava all'interno di un'autovettura in compagnia dell'avvocato Aleksandr Nemov ..., giornalista russa di Novaya Gazeta , e l'avvocato Alexander Nemov sono stati aggrediti in Cecenia dove si trovavano per seguire un processo. La reporter è stata ricoverata in ospedale ..."Siete stati avvertiti. Uscite di qua e non scrivete niente". Secondo i difensori dei diritti umani di Memorial, è questo quello che avrebbero detto gli aggressori ae Aleksandr Nemov mentre li picchiavano ferocemente. Un attacco che ha il sapore nauseante dell'intimidazione contro una giornalista e un avvocato che stavano andando in un tribunale ...

La giornalista russa Elena Milashina e un avvocato aggrediti in Cecenia: «Siete avvertiti, non scrivete... Corriere della Sera

In Cecenia, la giornalista russa Elena Milashina, e il suo avvocato Alexander Nemov, sono stati aggrediti da una banda di uomini armati.L'hanno picchiata, rasata in testa e cosparsa di vernice verde. Vittima una giornalista di Novaya Gazeta, Elena Milashina, autrice di numerose inchieste sulle violazioni dei ...