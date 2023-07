Eleganza San Pellegrino | gioielli a due e quattro ruote per una kermesse da sogno

(Di martedì 4 luglio 2023) Sta per entrare nel vivo la manifestazione del Club Orobico Auto Moto d’Epoca di Pedrengo (BG) – club Federato ASI – che sposa, fascino, bellezza e sportività nelle loro migliori espressioni ae due: sì, perché il Concorso di“Città di SanTerme” comprende sia le automobili che le motociclette, spiccando come un unicum, fra gli eventi di questo genere. Lasi terrà venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 luglio prossimi tra la provincia di Bergamo, la Val Brembana, le Alpi Orobiche e la nota località termale di SanTerme, con i suoi lussureggianti palazzi Liberty e il clima mite e gradevole favorito dal passaggio del fiume Brembo. L’evento vedrà la partecipazione di una cinquantina di vetture e altrettante moto: ...

