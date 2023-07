Effetto reddito di cittadinanza | mancano i bagnini “Neanche per 1 500 euro al mese si trovano…”

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 4 luglio 2023) Gli ultimi due morti la scorsa settimana, nel pisano, per mancanza di “baywatch”, anche se la stragrande maggioranza dei lidi italiani è coperta. Di, però, nequattromila in tutta Italia ed è l’allarme lanciato da Confcommercio. Nonostante un ottimo stipendio , 1.500mensili per un regolare contratto di lavoro e cinque mesi di assunzione con possibilità successiva di avere una piccola naspi, nessuno vuole lavorare nei lidi. Ed è uno dei tanti effetti paradossali deldi. L’“divano” che prevale sulla voglia di lavorare. Certo, un po di impegno ci vuole: per il brevetto serve un corso (spesso, a frequentarlo, sono i ragazzi che ancora vanno a scuola e che, a inizio stagione, sono ancora sui libri). Ci vuole preparazione e un’abitudine al ...